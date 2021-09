Acidente deixa motociclista ferido no bairro Niterói

Um motoboy ainda não identificado ficou ferido em um acidente na noite desta terça-feira (21), no bairro Niterói, em Volta Redonda. Ele passava pela Avenida Sávio Gama quando foi atingido por um carro que saia da Rua Santa Alzira.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu ao Hospital São João Batista com ferimentos em uma das pernas. O motorista do carro estava sozinho no veículo e não se machucou.

A Polícia Militar esteve no local para orientar o trânsito e registrar o Brat (Boletim de Acidente de Trânsito). O trânsito no local ficou lento por conta da presença do resgate. Por/Felipe Cury