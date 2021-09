Agenda comemorativa de aniversário seguirá de forma presencial e online de 09h às 19h

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, localizada na Vila Santa Cecília, comemora nesta quarta-feira, dia 22, seu aniversario de 66 anos de atividade. A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) preparou uma programação cultural comemorativa com: feira de artesanato e troca de livros; exposição fotográfica; apresentação de dança; contação de história e café filosófico com transmissão online. O início das atividades começa a partir das 09 horas e segue até as 19h desta quarta (22).

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou que a programação foi pensada em parceria com a cadeira de literatura do Conselho Municipal de Cultura e com os funcionários da biblioteca municipal. O secretário ressaltou que a atual administração tem priorizado a melhoria dos espaços culturais.

“Uma das nossas prioridades este ano está sendo a de investir em melhorias na biblioteca municipal com o intuito de incentivar cada vez mais a leitura. Esta é uma data histórica para a cultura da nossa cidade. Ter uma biblioteca que completa 66 anos em atividade é um orgulho para todos nós”, disse. Anderson ressaltou ainda que a secretaria de Cultura está aberta ao diálogo na formação das políticas públicas do município.

Programação

Área externa

Feira de artesanato de 09h às 16h

Feira ‘Troque Livros’ – Leve seu livro e troque por outro da biblioteca

Térreo biblioteca

Exposição de fotos antigas da biblioteca

1º Andar

10h

Apresentação “Ao som de flautas”

Apresentação de dança

Exposição de fotos de eventos e visitas à Biblioteca

14h

Contação de História com Glaucia Marino!

(Era uma Vez) – Eva Furnar

18h

Lançamento da Estante de livros “Autores de Volta Redonda”

(Em parceria com o Conselho de Cultura)

2º Andar

19h

Café Filosófico com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da SMC

(Em parceria com o Conselho de Cultura)