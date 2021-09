Dia da Árvore: Pinheiral promove plantio de mudas em creche municipal

Hoje, 21 de setembro, se comemora o Dia da Árvore, pensando nisso, a Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Rural, da Prefeitura de Pinheiral, através do Centro de Referência em Educação Ambiental Casa Verde, realizou o plantio de mudas de árvores junto às crianças da Creche Municipal Antônio Mário Garcia, na Área Rural. Todo o processo de plantio das mudas foi efetuado com o auxílio das educadoras ambientais do Centro de Referência em Educação Ambiental (CEREA).

Além do Ipê-amarelo, foram plantadas mais três espécies frutíferas: acerola, ameixa e pitanga. As crianças também puderam escutar a contação da história “No Meu Quintal”, sobre o Ipê-amarelo plantado na entrada da unidade escolar.

“A escolha do Ipê-amarelo foi especial, uma vez que as crianças estão aprendendo sobre essa espécie no projeto realizado pela creche. Através dessa ação elas puderam fixar os conteúdos aprendidos, como as partes das plantas, aprendendo também novos conceitos. Mostramos a elas que o “buraquinho” aberto no gramado é chamado de berço, porque ali estamos colocando uma vida! Para nossa equipe também foi um momento muito especial, pois depois de tanto tempo está sendo possível voltar a fazer atividades presenciais com as escolas”, disse Natália Nolasco, Assessora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Rural.