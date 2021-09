Infraestrutura melhora iluminação na entrada do bairro Vila Brasília

Equipes estão trocando lâmpadas na área dos boxes do Mercado Popular

A Prefeitura de Volta Redonda segue avançando na melhoria da iluminação pública da cidade. Enquanto as lâmpadas de LED estão sendo instaladas inicialmente nos centros comerciais da cidade, as lâmpadas de vapor de sódio substituídas são realocadas para atender regiões que mais precisam., como a entrada do bairro Vila Brasília.

De acordo com o diretor do Deip, Edmar Borges, as equipes estão atuando nos seis postes (com quatro lâmpadas cada) localizados na Av. Waldir Sobreira Pires, no Retiro, no trecho onde ficam localizados os boxes do Mercado Popular, do Banco da Cidadania.

“Estava muito escuro esse trecho e estamos trabalhando para melhorar a iluminação neste local, que é bem movimentado. A previsão é que o serviço seja concluído nesta quinta-feira”, afirmou o diretor do Deip.

LED – Próximo da Waldir Sobreira Pires, a Avenida Sávio Gama já foi contemplada com a instalação de lâmpadas do modelo LED nas avenidas Sávio Gama e Antônio de Almeida. Foram substituídas mais de 220 lâmpadas nessas vias. O projeto de iluminação pública com LED visa proporcionar mais eficiência energética no município, diminuindo o consumo de energia elétrica, além de oferecer maior luminosidade e segurança aos motoristas e pedestres. Fotos: divulgação Secom/PMVR.