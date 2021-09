Policiais militares detiveram seis suspeitos com armas, drogas e munições numa operação que teve início na manhã desta terça-feira, por volta das 6 horas, no Condomínio, Minha Casa, Minha Vida, no bairro Roma I, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local visando prender os suspeitos envolvidos com facção criminosa no local. Quatro suspeitos foram surpreendidos com a chegada dos policiais e dois foram presos. Os outros dois conseguiram fugir.

Com os suspeitos foram apreendidos 383 pinos de cocaína, 72 trouxinhas de maconha, um aparelho celular Motorola, dois rádios Baofeng, um celular Samsung e uma carteira com identidade.

Numa área de mata foram apreendidos um revólver calibre 38, quatro munições intactas calibre 38 (CBC), duas munições deflagradas calibre 38 CBC, uma folha com anotações do tráfico de drogas, 153 pinos de cocaína, 30 pedaços de maconha, outro rádio Baofeng e R$ 12.

A equipe do Serviço Reservado apreendeu também 172 trouxinhas de maconha e 548 pinos de cocaína. Os agentes apreenderam também farto material entorpecente em uma mochila. Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.