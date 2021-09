PRF prende homem por porte ilegal de arma de fogo, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de combate ao narcotráfico por volta das 22 horas, de segunda-feira, quando abordaram um veículo VW/FOX, com placa de Itanhandu (MG), com quatro ocupantes, duas mulheres e dois homens, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante revista, nos pertences dos ocupantes do veículo, foi encontrado um revólver calibre 38, com quatro munições intactas. Um dos ocupantes assumiu que a arma era dele. Segundo os agentes, o homem não possui registro e nem porte de arma. Ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo.

Em consulta aos sistemas, foi verificado que o indivíduo possui antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. Ele foi levado para a 99ª DP (Delegacia de Polícia), de Itatiaia. Os demais ocupantes do veículo foram conduzidos até a delegacia e liberados em seguida.