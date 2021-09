Saae de Barra Mansa realiza palestra de prevenção ao uso de álcool

Ação dá início a diversos eventos em alusão ao tema que serão feitos na autarquia

Na manhã desta terça-feira, 21, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) realizou uma palestra sobre prevenção ao uso de álcool para redução de danos decorrentes do abuso. A ação faz parte de uma série de eventos em alusão ao tema, que serão realizados na autarquia no decorrer desta e da próxima semana.

O técnico de segurança e palestrante do evento, Elias Valentim de Souza, ressaltou a importância do evento para a segurança dos funcionários. “Essa palestra serve para trabalhar de maneira preventiva e inibir o uso abusivo de álcool e drogas ilícitas, assim como conscientizar os funcionários a induzir esse perigo e danos ao agravo à saúde em função de uma situação que comprometa a coordenação motora do trabalhador”.

Elias ainda informou sobre a necessidade do trabalho de prevenção dentro das empresas. “O importante é que toda liderança tenha consciência e observe o seu pessoal para que qualquer desvio encontrado, comunique imediatamente ao setor de segurança do trabalho, ao gerente e o pessoal da assistência social para tomar as providências e buscar o mais rápido possível medidas que possam corrigir esse desvio”.

Heitor Rodrigues de Souza, motorista do Saae-BM, falou sobre o tema. “O evento de hoje é muito importante e apenas nos traz resultados positivos. É bom sempre receber esses conteúdos para alertar e despertar o interesse daqueles que precisam buscar ajuda e a vontade de melhorar a cada dia”.