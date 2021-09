Atividades ocorreram em parceria com empresas de Volta Redonda

Em celebração ao Dia da Árvore, comemorado nesta terça-feira, dia 21, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) promoveu ações de conscientização, incluindo doação e plantio de mudas de Ipê, Sibipiruna, Paineira Lisa, Babosa Branca, Quaresmeira, Dedaleira, Murunga e Grumixama.

A primeira ação ocorreu no fim da manhã. A convite do Grupo Trigo, holding brasileira que controla as redes Gurumê, Koni Store, Fazenda Futuro, LeBonton e Spoleto, que conta com uma fábrica em Volta Redonda, a SMMA realizou uma palestra aos colaboradores da empresa.

Durante o evento, os funcionários receberam informações sobre os serviços da SMMA, e também orientações como: preservação ambiental, consumo consciente de recursos naturais e sustentabilidade. Houve a doação de 47 mudas de Ipê, árvore de grande porte que produz flores, aos trabalhadores.

“Nosso objetivo é sensibilizar os funcionários do Grupo Trigo, para que eles adotem pequenas práticas no dia a dia que geram benefícios impactantes para a eficiência e a sustentabilidade, agindo de modo consciente dentro e fora da empresa. Que ensinem seus filhos desde cedo a terem respeito pela natureza e dêem o exemplo prático em preservá-la”, disse a assessora técnica da SMMA, Leilimar de Oliveira.

A coordenadora de Qualidade e Meio Ambiente da fábrica, Bruna Bulsing, lembrou que tão importante quanto produzir alimentos seguros, é adotar atitudes ecológicas, preservando o meio ambiente em que vivemos.

“A ideia é conscientizar os nossos funcionários, fazendo com que eles entendam a importância deste dia. Colocamos até ali uma: ‘Se eu soubesse que o mundo se acabaria amanhã, eu ainda hoje plantaria uma árvore’, porque entendemos que é preciso criar uma consciência ambiental. Se cada um fizer a sua parte, nos transformamos em multiplicadores de boas ações”, frisou Bruna.

Plantio de mudas

À tarde, em parceria com a SMMA, funcionários da CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura – deram início ao plantio de mudas de árvores de espécies nativas da Mata Atlântica em uma área de preservação ambiental no bairro Volta Grande. O local tem sido desmatado e foi escolhido pela SMMA para receber a ação. Ao todo serão 27 mudas serão plantadas entre esta terça e quarta-feira. O número simboliza a quantidade de contratos da empresa em Volta Redonda.

“Enviamos um ofício à SMMA com a proposta de fazermos um plantio de mudas nativas da Mata Atlântica e a pasta nos indicou esta área de proteção ambiental, que fica próximo ao Rio Paraíba do Sul e tem sido alvo de descarte irregular de entulho e degradação. Esperamos que este seja o início da recuperação”, afirmou a analista ambiental da CBSI, Caroline Dornelas Regazi, informando que a ação de plantio de mudas na comunidade integra a programação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente (SipatMA) da empresa. Fotos: Divulgação/Secom PMVR