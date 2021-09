Mais de 1,5 mil segundas doses também foram feitas no local, totalizando 4,6 mil doses aplicadas

Volta Redonda vacinou contra a Covid-19 nesta segunda-feira, dia 20, 2.673 adolescentes de 13 anos ou mais em drive-thru, na Ilha São João. Esse é o balanço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgado na manhã desta terça-feira, dia 21.

Os resultados do drive-thru apontam ainda a aplicação de 428 terceiras doses em idosos acima de 70 anos, que foram até o local para reforçar a imunização contra o novo coronavírus. A secretaria aplicou ainda 1.518 segundas doses referentes às vacinas: AstraZeneca (Oxford) e Pfizer/BioNTech.

O estoque disponível de primeiras doses no município foi utilizado no drive na imunização dos adolescentes. Volta Redonda deu continuidade à vacinação desse público de 12 a 17 anos, sem comorbidades, mesmo após o Ministério da Saúde sugerir a suspensão.

Volta Redonda aguarda a chegada de novas remessas da vacina Pfizer/BioNTech para dar prosseguimento à vacinação dos adolescentes, como previsto, adolescentes de 12 anos serão os próximos a receber a vacina já nesta quarta-feira, dia 22. A vacina Pfizer também está sendo utilizada para a terceira dose em idosos acima de 70 anos.

Programação nesta terça-feira

A vacinação nesta terça (21) está sendo direcionada com as doses remanescentes a repescagem de primeira dose para pessoas de 18 anos ou mais em qualquer uma das 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF), de 08h às 16h. As unidades dos bairros: 249, São João, Vila Mury e Volta Grande funcionarão até as 21 horas – esses locais também são polos de acolhimento a casos suspeitos da Covid-19. Também funcionarão em escala estendida, até as 18h30, as unidades situadas nos bairros: Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo e Santo Agostinho.

As segundas doses da AstraZeneca estão sendo ofertadas para vacinados coma primeira dose até 29/06/2021, já a segunda dose da CoronaVac é para os vacinados até 31/08/2021. O município aguarda a nova remessa da Pfizer para redirecionar a aplicação da segunda dose do imunizante.