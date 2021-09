Primeiras, segundas e terceiras doses serão aplicadas no drive de 08h às 16h

Nesta quarta-feira, dia 22, conforme previsto, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19. A aplicação da primeira dose será em drive-thru, na Ilha São João, no horário de 08h às 16h. No drive, pedestres também poderão se vacinar no local.

A aplicação da segunda e terceira dose da Pfizer será feita na Ilha São João. Pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer até 30/06/2021; idosos acima de 80 anos que tomaram as duas doses da vacina até 25/05/2021 e os acima de 70 anos que tomaram as duas doses até 01/04/2021 devem reforçar a imunização a partir desta quarta. A terceira dose também é destinada para os imunossuprimidos graves que tomaram as duas doses até 25/08/2021.

Nas Unidades de Saúde

A programação da vacinação contra a Covid-19 também vai acontecer em todas as 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF), que compõe a rede de Atenção Básica no município, de 08h às 16h.

Pessoas com 18 anos ou mais, ainda não vacinadas, podem buscar repescagem de primeira dose em qualquer unidade. Nesta quarta-feira, dia 22, haverá aplicação de segunda dose da vacina CoronaVac para vacinados até 01/09/2021.

Segunda dose AstraZeneca

A Prefeitura de Volta Redonda recebeu uma nova remessa da vacina AstraZeneca (Oxford), sendo que, a aplicação da segunda dose será retomada nesta quinta-feira, dia 23, nas Unidades de Saúde.