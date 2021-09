Intenção dos criminosos era invadir o Complexo Penitenciário em Bangu, mas tiveram os planos interrompidos por ação heroica do piloto

O caso do sequestro do helicóptero pilotado pelo policial civil Adonis Lopes ganhou repercussão nacional devido a atitude heroica do piloto ao avisar autoridades da aviação, por código, a intenção dos passageiros e simular uma pane. Ato que fez o deputado federal Delegado Antonio Furtado protocolar um pedido de Moção de Aplauso.

– Atos heroicos e que visam a segurança da população precisam ser reconhecidos. A coragem e o bom desempenho resultaram em colocar fim em uma tentativa contra um presídio. Essa ação deve ser parabenizada – explicou o deputado.

O pedido de Moção foi solicitado pelo parlamentar e aguarda ser aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal.

Suély Zonta – Assessoria de Imprensa