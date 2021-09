Uma carga de vidro caiu de uma carreta nesta quarta-feira, no BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Os vidros caíram no acostamento, na entrada do trevo de acesso a Rodovia do Contorno. A concessionária K-Infra, que administra a rodovia esteve no local e fez a limpeza da pista. Ninguém ficou ferido.