Atividade será online, entre os dias 27 e 30 de setembro, e tem também como público-alvo familiares e profissionais que lidam com a Melhor Idade

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Volta Redonda e a AAP-VR (Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda) promovem a partir do dia 27 deste mês um círculo de palestras online com o tema: “Envelhecimento, família e cidadania: um olhar sobre os idosos”. A atividade conta com apoio da Prefeitura de Volta Redonda. O encontro virtual acontece até o dia 30, sempre às 14h, e debaterá direitos, deveres e cuidados com a pessoa idosa. O público-alvo são idosos, familiares e profissionais que lidam com a Melhor Idade. A participação é gratuita e pode ser feita via Google Meet: https://meet.google.com/nqg-rukq-grk.

Entre os palestrantes estão a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (CAO Idoso e Pessoas com Deficiência/MPRJ), Cristiane Branquinho; o promotor de Justiça de Volta Redonda, Leonardo Kataoka, o educador físico Gabriel Maciel, o médico geriatra José Roberto Barroso Arantes e a psicóloga Daniele Freire.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Volta Redonda, Kátia Silvério Alves, as palestras têm como objetivo debater e informar as pessoas sobre os direitos, deveres e cuidados com o idoso.

“Através das palestras as pessoas vão entender de que forma esses direitos e deveres realmente sejam cumpridos. Há algumas situações de abuso que as pessoas não sabem o que fazer ou nem mesmo onde denunciar. Por isso iremos debater a promoção da cidadania e efetivamente dos direitos dos idosos. Também falaremos sobre saúde: sedentarismo e como combatê-lo, além da demência e o Alzheimer; sobre o que muda na vida da família, de que forma ela impacta e como cuidar de uma pessoa com a doença”, disse.

A participação nas palestras acontecerá via chat do Google Meet. A previsão é que cada uma dure cerca de 40 a 60 minutos.