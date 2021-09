Agentes do 28ºBPM apreenderam na tarde desta quarta-feira, um jovem, de 18 anos, com um rádio comunicador, na Rua Jorge Caetano Donato, no Escadão das Flores, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda.

Durante abordagem, o jovem estava com um rádio Boafeng e um celular. O jovem disse que estaria de “plantão” para o tráfico, que iria de 8 às 20 horas. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.