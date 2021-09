Prefeitura de Volta Redonda começa a pagar metade do 13º de servidores

Aposentados, pensionistas e Educação recebem até sexta-feira; demais funcionários devem receber nas próximas semanas

A Prefeitura de Volta Redonda paga a primeira parcela do 13º salário dos funcionários inativos (aposentados e pensionistas) e da Educação nesta semana. São R$ aproximadamente R$ 8 milhões que estarão disponíveis entre esta quinta-feira (23) e sexta-feira (24) para cerca de 6,7 mil servidores.

O secretário municipal de Fazenda, Erick Higino, explica que os recursos para o pagamento da parcela para os profissionais da Educação são de origem do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). Para os servidores inativos, os recursos são provenientes da compra da folha de pagamento da prefeitura, realiza pelo Itaú, banco vencedor do pregão eletrônico.

“Já estava em nosso planejamento o uso do recurso da compra da folha para essa finalidade. Inclusive, só está sendo possível fazer esse pagamento por conta do pregão histórico, que conseguiu valores acima do previsto”, afirmou o secretário.

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) já repassou os valores para o banco que tem contratualmente dois dias para disponibilizar as quantias nas contas dos servidores.

Em relação às outras categorias do funcionalismo, o secretário afirmou que o pagamento da primeira parcela do 13º deverá acontecer até o fim da próxima semana para servidores de carreira e comissionados.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu o esforço de toda administração municipal no objetivo de cumprir os compromissos com o funcionalismo público.

“Conseguimos quitar os débitos e regularizar o pagamento do funcionalismo de carreira, estamos resolvendo os atrasados dos comissionados, e agora mais essa conquista para antecipar metade do 13º. É um compromisso que assumimos e estamos trabalhando diariamente para honrar com nossos funcionários que são fundamentais para a recuperação da nossa cidade”, ressaltou o prefeito.