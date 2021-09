Primavera Rosa alerta para os cuidados com a saúde da mulher

Campanha intensifica orientações e atendimentos durante toda a estação

A Prefeitura de Volta Redonda lança nesta quarta-feira, dia 22, a campanha “Primavera Rosa”. Voltada para os cuidados com a saúde física e mental da mulher, a medida inclui uma série de ações de orientação e atendimentos. As atividades serão realizadas até o dia 20/12 por diversas secretarias. A primeira programação divulgada é da Secretaria Municipal de Saúde, que montou um planejamento em atendimento de maneira integrada a todas as mulheres do grupo-alvo.

De acordo com a secretária de saúde do município, Maria da Conceição de Souza Rocha, a pandemia e o isolamento social acabaram por afastar as mulheres da rotina de prevenção às doenças, sobretudo ginecológicas. “Além da pandemia, infelizmente encontramos a estrutura de saúde precária nessa transição de governo. Para se ter uma noção, os aparelhos de mamografia estão danificados e existe uma fila grande de mulheres aguardando o procedimento que é de extrema importância no combate ao câncer de mama. Por isso, a ideia é estender e intensificar os atendimentos até o fim do ano”, destacou a Conceição lembrando que a Secretaria de Saúde providenciou a aquisição de exames de mamografias, no setor privado, para ampliação da oferta, considerando o sucateamento do parque tecnológico encontrado. “E para aumentar o atendimento dos exames de mamografias, a SMS está adquirindo mais dois novos mamógrafos”, informou.

O serviço de mamografias será intensificado para atender todas as mulheres que estão na fila de espera, com atenção maior às mulheres de 50 a 69 anos. As pacientes devem procurar a unidade de saúde onde foi solicitado o exame de mamografia para que seu agendamento seja realizado.

O preventivo do câncer ginecológico também está incluído. As mulheres de 25 a 65 anos deverão comparecer as unidades de saúde com agendamento das 7 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Algumas unidades ao longo desse período terão horário estendido até as 19 horas, sendo comunicado previamente nos veículos oficiais de informação da prefeitura. Além disso, o “Dia D” de prevenção será realizado no sábado, dia 16/10, em todas as unidades de saúde, das 8h às 17 horas.

A prevenção começa ainda na infância. A rede pública disponibiliza a vacinação contra HPV para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos, mulheres imunossuprimidas de 9 a 45 anos e homens imunossuprimidos de 9 a 26 anos.

Orientação nas redes sociais

A programação prevê ainda a realização de lives informativas no Facebook da Prefeitura. Dia 30/09 o tema será “Sexualidade”, com os médicos: Juliana Monteiro e Arthur Vilella.

No dia 13/10 a live será sobre “Prevenção do Câncer de Mama” com os médicos Igor Camargo e Juliana Monteiro. Já no dia 29/10, será sobre “Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis”, mediado pelas enfermeiras Sandra Pacheco e Ana Beatriz Avellar. E a última live no dia 11/11 será sobre parto humanizado com os médicos Arthur Vilella e Debora Shalaguti.

Outros conteúdos informativos serão divulgados nas redes sociais da Prefeitura ao longo desse período. Os temas vão abranger: prevenção sobre doenças sexualmente transmissíveis; sexualidade; importância do pré-natal; prevenção do câncer de mama e prevenção do câncer ginecológico.