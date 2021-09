Saae-VR recebe Prêmio Crea-RJ de Meio Ambiente

Autarquia participou com projeto Águas de Reuso na ETE Ronaldo Gonçalves

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) recebeu nesta terça-feira, dia 21, o Prêmio Crea-RJ de Meio Ambiente 2021, durante solenidade online para homenagear os cinco agraciados com comenda de honra por iniciativas em prol do meio ambiente. A autarquia venceu com o projeto Águas de Reuso na ETE Ronaldo Gonçalves, no bairro Santa Cruz, que visa dá um pós-tratamento aos resíduos originados pela ETE, para serem utilizados em atividades que necessitam de água, mas que podem ser de qualidade inferior aos padrões de potabilidade.

“Parabéns a todos os funcionários e aos projetistas e idealizadores. Essa iniciativa reforça o esforço do Governo Municipal em atuar sempre em defesa do meio ambiente”, ressaltou o presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.

O Prêmio Crea-RJ de Meio Ambiente é concedido anualmente com o objetivo de expressar reconhecimento às personalidades ou instituições e entidades que tenham se destacado por suas posições, ações e projetos na luta pela preservação, defesa e/ou conservação na área da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, preferencialmente em ações no estado do Rio de Janeiro.

A iniciativa permite a identificação de valores morais e éticos que contribuíram ou venham a contribuir com a melhoria da qualidade de vida e de comportamentos que serviram ou poderão servir de exemplo e nortear ações de indivíduos e organizações.

Projeto Águas de Reuso na ETE Ronaldo Gonçalves

A busca por soluções sustentáveis é um caminho que vem sendo trilhado pelo Saae-VR, com base em estratégias e projetos de reuso, seguindo o caminho da sustentabilidade. Nesse sentido, resolveu se reunir e pensar no reaproveitamento das águas de efluentes.

Considerando o Decreto Nº 47403 de 15/12/2020, que dispõe sobre a Política de Reuso de água para Fins não Potáveis no âmbito do estado do Rio de Janeiro, identificou-se a importância do reaproveitamento dos efluentes tratados pela estação. A água de reuso se origina do esgoto doméstico e é reutilizada para fins que exigem qualidade de água não potável, mas sanitariamente segura – toda a água de reuso passa por análise em laboratório.

Esta água está sendo utilizada para limpezas de tanques, lavagem de ruas, Irrigação de áreas verdes, limpeza de equipamentos e processos, e da unidade como as grades, caixa de areia, calha Parshall, caixa de gordura, desobstrução de redes coletoras e para aguar jardins públicos, economizando a água tratada da ETA Belmonte.

"Com estas práticas, minimizamos o consumo de água potável no local, reduzindo o custo interno da autarquia e agregamos valor sustentável à prática cotidiana. Estamos empenhados nessas ações por entendermos ser este o caminho da sustentabilidade", concluiu o presidente do Saae-VR.