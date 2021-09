Governo do estado orienta redução para oito semanas do intervalo das vacinas AstraZeneca e Pfizer; terceiras doses continuam sendo aplicadas para idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos graves

Volta Redonda promove nesta quinta-feira, dia 23, repescagem de primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 12 anos ou mais, em todas as 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF). A novidade da vacinação nesta quinta é a antecipação das segundas doses das vacinas AstraZeneca (Oxford) e Pfizer/BioNTech reduzindo para oito semanas o intervalo, antes era de 12 semanas. O governo do estado do Rio de Janeiro orientou aos municípios a tomar essa medida para acelerar a imunização completa da população. A decisão vale para os vacinados com as primeiras doses da AstraZeneca ou Pfizer até 28/07/2021.

As vacinas serão aplicadas até durarem o estoque. Caso acabem as doses, as pessoas devem aguardar a chegada de novas remessas, o horário de vacinação é de 08h às 16h. Sendo que as unidades dos bairros: 249, São João, Vila Mury e Volta Grande funcionarão até as 21 horas. Unidades que funcionarão até as 18 horas: Santo Agostinho, Santa Cruz, Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes e São Geraldo.

O cronograma de aplicação da segunda dose CoronaVac e da terceira dose segue normalmente. Vacinados com a primeira dose da CoronaVac até 02/09/2021 devem procurar qualquer Unidade de Saúde para fazer a vacina.

Pessoas acima de 80 anos que tomaram as duas doses da vacina até 26/05/2021 e os acima de 70 anos que tomaram as duas doses até 02/04/2021 devem reforçar a imunização a partir desta quinta. Imunossuprimidos graves que tomaram as duas doses até 26/08/2021 também devem procurar uma unidade.