Um acidente ocorrido no início da noite desta quinta-feira, deixou o condutor de uma moto com ferimentos moderados, na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), nas proximidades da entrada do Belmonte, em Volta Redonda.

O acidente ocorreu no recuo de acesso a Avenida dos Mineiros. O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu a vítima para o Hospital São João Batista. O motorista do carro não ficou ferido. O trânsito ficou com retenção no sentido Niterói.