Iniciativa também visa fomentar a economia local através das atratividades

No dia 03 de outubro, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e em parceria com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços) e Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), realizará mais uma edição do Domingão de Compras, no Centro. Dessa vez, o evento será em comemoração ao aniversário de 189 anos da cidade.

O evento, que acontece na Avenida Joaquim Leite, no trecho compreendido entre as Lojas Americanas e as Casas Bahia, será das 8h às 16h, e até o momento, já conta com uma programação extensa, como exposição de carros e jipes antigos, feira de artesanato, brinquedos infláveis, food trucks, palco musical com apresentação da Orquestra de Jazz do Projeto Música nas Escolas e outros músicos, participação dos lojistas com seus produtos e novidades, corrida e torneio de golzinho de rua, entre outras atrações que serão confirmadas nos próximos dias.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, esse Domingão de Compras traz a oportunidade de mesclar a comemoração do aniversário da cidade com o estímulo do comércio municipal. “O Domingão de Compras é um dos eventos mais importantes da nossa cidade e queremos que esse seja superior aos outros, visto que, iremos celebrar o aniversário de 189 anos de Barra Mansa. Faremos tudo com muito esforço, dedicação e segurança, respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19, e esperamos que os munícipes tenham a oportunidade de aproveitar esse dia tão especial da melhor forma possível”

O presidente da Aciap, Matheus Gattás, falou sobre os benefícios do evento. “É uma ótima oportunidade para as pessoas conseguirem fazer suas compras e encontrarem os melhores preços do comércio. Os lojistas estão preparando várias promoções que vão colocar em suas vitrines durante esse dia”, destacou.

O presidente da CDL, Leonardo dos Santos, afirmou ver de maneira positiva a ação elaborada na cidade. “A CDL vem trabalhando para conscientizar os lojistas para aproveitarmos esse evento e diminuir os impactos causados pela pandemia. Estamos em conjunto com a prefeitura à espera de resultados positivos para que tenhamos muitos domingões de compra”.

O presidente do Sicomércio, Hugo Tavares, falou sobre a realização do evento. “A retomada do Domingão de Compras foi um sucesso e elogiado por todos. Os cuidados contra a Covid-19 foram tomados e esperamos isso dos próximos. Os comerciantes estão com uma expectativa muito boa de abrirem as lojas e de oferecerem o melhor serviço aos consumidores neste dia que, além de tudo, é muito importante para nossa história”.