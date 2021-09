Guardas municipais detiveram um suspeito de furto e recuperaram um carro que teria sido subtraído por ele no bairro Retiro, em Volta Redonda. Um amigo da vítima ao avistar o veículo, um Fiat Uno, estacionado nos arredores da Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, pediu ajuda e detalhou o caso aos agentes que estavam próximo. O suspeito de 21 anos foi flagrado tentando furtar outro carro da mesma marca e modelo, correu, mas acabou detido próximo à Rua 16. A ação que aconteceu na tarde de quarta-feira (22) contou com apoio de policiais militares.

Com o suspeito os agentes encontraram um molho de chaves de carros de diversas marcas, além de uma mochila com pertences de uma das vítimas. No momento em que foi detido, o homem usava um boné que estava dentro do veículo furtado.

O jovem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi constatado que ele possuía 33 anotações criminais, sendo 20 por furto de veículo.

O comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, destacou a importância do envolvimento de toda a sociedade. “Esta ocorrência mostra a importância do envolvimento das pessoas. Neste caso, um amigo da vítima viu o suspeito estacionando o veículo e acionou um agente. Por este motivo conseguimos evitar também que outro fosse furtado. Então em situações como essas, de urgência, as pessoas podem e devem ligar para o 153 da Guarda Municipal, 190 da Polícia Militar ou procurar um agente que está atuando na rua”, afirmou. Fotos: Cedidas pela GMVR