Homem morre em confronto entre agentes e suspeitos, em Angra dos Reis

Silvino Honório de Souza, conhecido como “Paraíba” e “Chaves”, de 36 anos, morreu num confronto entre suspeitos de tráfico e policiais militares, na noite da quarta-feira (22), no bairro Areal, em Angra dos Reis.

Na ação, os policiais apreenderam, um fuzil com o carregador, oito munições calibre 556, dois rádios de comunicação e 30 pedras de crack. Os policiais informaram que estavam às margens da BR-101 quando foram atacados a tiros por homens que saíam da comunidade.

Eles revidaram e, depois do fim do confronto, encontraram o suspeito baleado. Ele foi socorrido no Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos. Foto: Polícia Militar