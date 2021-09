O prefeito Antônio Francisco Neto destacou importantes ações que estão em andamento no processo de reconstrução de Volta Redonda, bem como afirmou que outros importantes projetos estão em desenvolvimento para melhorar a qualidade de vida a população local. Em comum com a boa expectativa para o futuro e as melhorias no presente, Neto ressalta a importância do apoio do governador Cláudio Castro.

Segundo Neto, o apoio do governo do estado está por trás de todas as conquistas obtidas até o momento, principalmente a partir da acolhida de Claudio Castro.

O asfaltamento já concluído na Avenida Paulo Erlei (que liga Volta Redonda a Pinheiral), bem como o serviço em andamento na Rodovia dos Metalúrgicos (principal acesso a Volta Redonda pela Via Dutra) são frutos de tal parceria.

“E a população tem de saber que esse mesmo projeto ainda vai chegar em mais uma dezena de localidades de nossa cidade. Com apoio do Estado, felizmente podemos dizer que vamos voltar a ter uma pavimentação digna, que garanta qualidade e segurança às nossas vias”, ressaltou o prefeito.

Da mesma maneira, Neto afirmou que somente com ajuda do governador foi possível colocar a folha de pagamento dos servidores em dia. O prefeito lembrou que assumiu o governo com novembro, dezembro e décimo terceiro em aberto. Desde então, os pagamentos foram colocados em dia e já são feitos dentro do mês até de maneira antecipada.

“O Estado tem arcado com despesas que não teríamos como assumir. Isso nos dá uma margem maior de investimentos na cidade e no servidor. Além de nos mandar recursos e obras, o apoio do Claudio Castro nos alivia as finanças”, disse.

Futuro passa pela aliança com estado

Neto disse ainda que em breve será colocado em prática o maior conjunto de obras de mobilidade urbana já feito na cidade.

“Pontes, viadutos, ciclovias e mais melhorias estão por chegar. Tudo está sendo licitado e será custeado pelo estado. O governador e sua equipe vão escrever os nomes na história da cidade”.

Outro avanço previsto diz respeito à chegada de um núcleo do BAC (Batalhão de Ações com Cães), da Polícia Militar. “A Secretaria da Polícia Militar já confirmou esse núcleo, que vai atender todo Sul Fluminense. Vamos apontar juntos um terreno e teremos um reforço significativo em nossa segurança pública”, afirmou Neto.

Encontro com Castro

O prefeito esteve com o governador Cláudio Castro na última segunda-feira, acompanhado ainda do deputado federal Luizinho e do vereador Renan Cury. Também estavam no encontro o Secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, e o Chefe de Gabinete de Castro, Rodrigo Abel.

Na reunião, Castro ficou de agendar uma visita a Volta Redonda para outubro, quando novas parcerias serão anunciadas e outras reafirmadas. “Parceiros como Luizinho e Renan estão sendo fundamentais nas nossas conquistas”, finalizou Neto.