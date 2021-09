Encontro discutiu políticas públicas e papel dos conselhos de representação popular

A Coordenadoria Municipal de Juventude de Volta Redonda (CoordJuv) promoveu, nesta semana, uma capacitação para os novos conselheiros municipais da Juventude, no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no Aterrado. No encontro, foram tratados os temas “Políticas Públicas de Juventude” e “Fluxo de Políticas Públicas e Papel dos Conselhos de Representação Popular”, além da apresentação do Relatório de Evidências sobre as Políticas Públicas Federais no Brasil.

Participaram do evento a coordenadora municipal de Juventude, Larissa Garcez; o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco; os vereadores Renan Cury e Paulinho AP, da Comissão Permanente de Juventude da Câmara; e representantes dos conselhos Estadual e Nacional da Juventude e do comitê de Políticas Municipais para Juventude, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Os membros do novo Conselho Municipal da Juventude foram eleitos durante a IV Conferência Municipal da Juventude, no último dia 30 de agosto, que teve como tema: “Novas Perspectivas para a Juventude”. O grupo é formado por representantes do Poder Público, Organizações Não Governamentais (ONGs) e Movimentos Sociais Organizados, associações de moradores, entre outros.

A primeira palestra sobre capacitação em políticas públicas da juventude foi ministrada por Adrielle Saldanha, que é geógrafa, mestranda em Planejamento Territorial e especialista em Políticas Públicas de Juventude. Ela contribuiu com a construção da política nacional da juventude, sendo a primeira mulher presidente do Conselho Estadual da Juventude (COJUEERJ), conselheira nacional de juventude e primeira coordenadora do Plano Juventude Viva do Estado do Rio de Janeiro.

O segundo tema, que abordou o fluxo de políticas públicas e o papel dos conselhos de representação popular, ficou a cargo do administrador público, Kaique Maia, que atua na Secretaria Municipal de Cultura, que é gestor em políticas públicas culturais, pesquisador em políticas públicas e ex-presidente do Conselho do Idoso de Volta Redonda.

Para encerrar o encontro, o público acompanhou a apresentação do Relatório de Evidências Sobre as Políticas Públicas Federais no Brasil, realizada ao vivo pela Comissão de Projetos, Programas e Políticas Públicas do Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) em parceria com o Instituto Cíclica, o Instituto Veredas, a Fundação Verde Hebert Daniel e a Escola de Gente. Secom/PMVR – Fotos: Cedidas pela CoordJuv