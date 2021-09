A prefeitura de Porto Real em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura e Obras (SEINFRA) e a Companhia Estadual de Habitação (CEHAB) iniciou essa semana a primeira etapa para a construção das 63 casas populares, no bairro Freitas Soares, no município de Porto Real. Essa etapa consiste na terraplanagem para a execução das moradias, além da infraestrutura e urbanização.

As casas populares fazem parte do Programa Habitacional de Porto Real, que por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, irá beneficiar 63 famílias do município. “Nessa etapa o solo está sendo preparado para a estrutura das residências. Para isso estamos recebendo caminhões de terra, que em seguida são compactados e nivelados”, explica o Secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva.

O prefeito Alexandre Serfiotis esteve no local para acompanhar o início das obras. ” É sempre bom lembrar que esse projeto estava previsto desde o governo do meu pai, Jorge Serfiotis, mas só foi retomado esse ano após uma reunião com a direção da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (Cehab – RJ). A ordem de início da obra foi dada agora e temos certeza que vamos realizar o sonho dessas famílias”, explicou Alexandre, que aproveitou a oportunidade para agradecer ao

Governador do estado, Cláudio Castro, por ter atendido a solicitação de Porto Real para a construção das residências.

Foto: Regiane Real