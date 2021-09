Após atingir idade mínima vacinável, município reforçará repescagem, segundas e terceiras doses

Volta Redonda é uma das primeiras cidades do Brasil a alcançar a última faixa etária da campanha de vacinação contra a Covid-19. No País, a idade mínima vacinável é de 12 anos, atualmente. Ainda não há autorização do Ministério da Saúde nem de agências técnicas brasileiras que permita a imunização abaixo dessa idade. Entretanto, outros países como os Estados Unidos já direcionaram que a vacina pode ser estendida para idades inferiores.

Enquanto o município aguarda novas atualizações do público-alvo da vacinação, as segundas e terceiras doses estão sendo reforçadas na população junto à repescagem de primeira dose, para pessoas acima de 12 anos que por algum motivo ainda não se vacinaram.

A recente orientação do governo do estado do Rio de Janeiro reduziu o intervalo das segundas doses das vacinas AstraZeneca (Oxford) e Pfizer/BioNTech para oito semanas, anteriormente era 12 semanas. A medida começou a valer em Volta Redonda nesta quinta-feira, dia 23, para os vacinados com a primeira dose de ambas as vacinas até 28/07/2021. O cronograma de segundas doses da CoronaVac não sofreu alteração, vacinados com a primeira dose até 02/09/2021 devem procurar uma unidade para completar o esquema vacinal.

Terceira dose

Paralelo a aplicação das primeiras e segundas doses ocorre à terceira dose para idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos graves por determinação do Ministério da Saúde. O reforço da imunização contra o novo coronavírus é necessário para aumento da resposta imunológica. Pesquisas recentes mostraram que após seis meses de aplicação da vacina a proteção nesses grupos pode diminuir.

O município também está reforçando a imunização dos idosos acamados ou com alguma dificuldade de locomoção, as equipes de imunização da secretaria de Saúde estão aplicando a terceira dose em domicílio, principalmente aos sábados. Familiares de pessoas nessas condições devem entrar em contato com a Unidade de Saúde mais próxima da residência e solicitar o atendimento.

Democratização dos locais para vacinação

Agilidade e organização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) fizeram toda diferença na luta contra o vírus. A vacinação contra a Covid-19 foi descentralizada tanto para o drive-thru, na Ilha São João, com área exclusiva para pedestres, quanto em todas as Unidades de Saúde (UBS e UBSF) da Atenção Básica, em 46 bairros, possibilitando o acesso de todos à imunização, conforme destacou a secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha.

“Nosso lema desde o início foi garantir o acesso da vacina para todos, por isso, a princípio descentralizamos em todas as Unidades de Saúde a aplicação da vacina. Mas no decorrer do caminho com a ampliação dos grupos prioritários e das faixas etárias inserimos a realização do drive-thru dando mais estrutura a campanha de vacinação. A iniciativa foi muito bem aceita e executada pelos nossos profissionais, devido a isso demos continuidade sempre que ampliávamos uma nova idade e também estendemos os horários para facilitar o acesso da população que trabalha no horário comercial”, disse a secretária.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, parabenizou toda equipe da secretaria de Saúde pela atuação na campanha de imunização e a população por abraçar a vacinação na cidade. “Quero agradecer a todos profissionais de saúde que trabalharam e estão trabalhando incansavelmente na vacinação em Volta Redonda. Parabenizar a Conceição pela estratégia e condução nessa luta pela vida. Aproveito para parabenizar a toda nossa população por ter abraçado a vacinação, por acreditar na vacina e se protegerem. Gente, mas a pandemia continua por isso peço que continuem se cuidando: usem máscara e higienizem as mãos. Vamos vencer”, declarou o prefeito. Fotos: Geraldo Gonçalves- Secom/PMVR