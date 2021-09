Uma colisão envolvendo três veículos ocorreu na tarde desta sexta-feira, na Avenida Getúlio Vargas, no sentido Vila Santa Cecília, no Centro de Volta Redonda. O trânsito sofreu lentidão. Segundo as primeiras informações, ninguém ficou ferido, mas uma fila de veículos era formada no local no momento desta publicação.

A Guarda Municipal já foi acionada para orientar o trânsito.