As quatro etapas anteriores imunizaram 23.287 animais, entre cães e gatos

A Campanha de Vacinação Antirrábica da Prefeitura de Volta Redonda encerra neste sábado, dia 25, no “Dia D” de vacinação promovido em todo o estado do Rio. Iniciada no último dia 21 de agosto, sempre aos sábados, quatro etapas foram realizadas, registrando 23.287 animais vacinados, entre cães e gatos. Nesta semana, os postos serão as unidades de saúde do São Geraldo, Belvedere, Rústico, Monte Castelo, Siderópolis, Vila Rica/Tiradentes e Roma I e II, das 8h às 17h. A vacinação prevista para o bairro São João será reagendada e divulgada posteriormente.

Cães e gatos saudáveis com mais de três meses de idade devem ser levados a um dos nove postos de vacinação. Os animais devem estar contidos e serem conduzidos por um adulto, para evitar acidentes. A vacina antirrábica é a única forma de prevenir a enfermidade, fatal em quase 100% dos casos, e manter os pets saudáveis. Além disso, a raiva é uma zoonose e pode também afetar o ser humano.

A coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Janaína Soledad, afirmou que a adesão à campanha superou a projeção feita, levando em consideração os números de 2020, em todas as quatro etapas. “Tivemos um crescimento de quase 15% nas nove regiões beneficiadas no primeiro sábado e de 24% nos sete postos do segundo fim de semana. No último sábado, dia 18, o crescimento foi maior que 15% com onze pontos para vacinação”, falou.

Janaína fez questão de destacar o drive-thru de vacinação antirrábica, realizado no sábado, 11 de setembro, na Ilha São João. “Somente no drive, mais de mil animais foram vacinados, o dobro da estimativa. Somando com o resultado dos outros oito postos espalhados pela cidade, 6572 animais receberam a vacina em um só dia e na última semana esse número foi ainda maior, quase 7 mil animais vacinados em um dia”, disse, afirmando que a campanha de 2021 está sendo um sucesso.