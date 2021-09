Estação Cidadania terá oficina ‘Vivências de Circo’ em Volta Redonda

Inscrições estão abertas para as atividades gratuitas que acontecem na próxima semana

A Estação Cidadania está com inscrições abertas para a oficina “Vivências de Circo”, que acontece na próxima semana, de segunda a sexta-feira, entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro, sempre das 14h às 16h. O projeto, contemplado pela Lei Aldir Blanc, tem como facilitador Fausto Encina e prevê atividades como malabares, acrobacia, palhaçaria e perna de pau.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial, na Estação Cidadania, na Rua 19, nº 135, no Vila Rica/Tiradentes, das 8h às 17h, ou pelo telefone (24) 3339-2444. A idade mínima para participar é de oito anos e a turma deve ter, no máximo, 15 alunos. As aulas serão em local aberto e vão respeitar todos os protocolos de prevenção à Covid-19 como distanciamento social, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool 70%.

O coordenador da Estação Cidadania, Cícero Balbi, lembrou que o espaço é administrado pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, gerenciado conjuntamente pelas secretarias municipais de Ação Comunitária, Esporte e Lazer e Cultura. As três pastas municipais mantêm atividades diárias e oficinas para pessoas de todas as idades.

“Atualmente, a Estação Cidadania oferece aulas de teatro, canto, dança e ritmos, game, expressão corporal, ioga, informática e design de sobrancelhas. E, na próxima semana, estarão abertas as inscrições para um curso de meditação, na teoria e prática. Serão dez encontros, a partir do dia 06 de outubro”, contou Cícero.