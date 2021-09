Moto furtada na Amaral Peixoto é encontrada em Barra Mansa

A moto Honda CG 150 Fan KWC-7D73, furtada na manhã de quarta-feira (22), na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, foi recuperada na noite de quinta-feira (23) em Barra Mansa. A moto estava no bairro Santa Inês. A rua em que o veículo foi encontrado não foi informada.

“Graças a Deus a moto foi encontrada e obrigada a todos que compartilharam”, publicou a vítima nas redes sociais. O crime foi gravado pela câmera de segurança de um estabelecimento comercial. Na filmagem, o ladrão aparece de máscara, com boné e mochila de cor rosa, de calça comprida e blusa verde com mangas brancas. Ele empurra a moto por alguns metros e entra em uma rua que faz ligação com a avenida.

A vítima contou na ocorrência que às 6h40min, 16 minutos antes do bandido levar o veículo, ela deixou a moto estacionada no local e foi abrir a porta da loja que trabalha. Quando retornou, a moto não estava mais lá. O registro de recuperação já foi feito na delegacia de Volta Redonda. Por: Felipe Cury