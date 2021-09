Um motociclista ficou ferido na tarde desta sexta-feira (24) em Volta Redonda. Ele colidiu contra um caminhão na Rua Bagé com a Avenida dos Mineiros, no bairro Belmonte, no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h02min para ir até o local. Segundo a corporação, José Feitoza, de 29 anos, foi levado com escoriações ao Hospital São João Batista. O motorista do caminhão não se machucou. Felipe Cury