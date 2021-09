PRF realiza Educação para o Trânsito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesta sexta-feira, uma ação denominada Educação para o Trânsito que faz parte das atividades relativas à Semana Nacional do Trânsito.

Motoristas e passageiros foram abordados e receberam orientações básicas sobre segurança no trânsito, como o uso do cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo.

A ação foi realizada no Terminal Rodoviário de Resende, Rodoshopping Graal e contou com a participação da Sest/Senat e Cruz Vermelha de Resende.

Foram realizadas entrevistas com os passageiros, aferição de pressão arterial para os usuários e motoristas, como entrega de brindes para as crianças. Foram atendidas 98 pessoas entre passageiros e motoristas, com orientação para prevenção e redução das mortes no trânsito. Foram montadas barracas, mesas e cadeiras para maior conforto para os usuários.

Os policiais rodoviários federais participantes foram, o chefe da 7ª Delegacia de Resende, Robson Rozas (Chefe da 7ª DEL PRF) e o PRF Nogueira Pentagna, integrantes do Getran (Grupo de Educação para o Trânsito).