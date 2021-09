Percentual chega a 102% do público maior de 18 anos; prefeitura supera assim expectativa do Ministério da Saúde

Volta Redonda ultrapassou a meta de vacinação da população acima de 18 anos entre aqueles com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O percentual de vacinados no município é de 102,11%, superando o número esperado pelo Ministério da Saúde. Ou seja, a Prefeitura conseguiu alcançar um público maior do que o estipulado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

Os dados constam no painel do Ministério da Saúde. É normal que cidades com maior estrutura colocadas à disposição das campanhas de vacinação ultrapassem o percentual estipulado pelo Ministério da Saúde. Isso ocorre por diversos fatores. Primeiro, pelo fato dos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) não serem exatos. Segundo, por exemplo, pelo fato de Volta Redonda contar uma grande população flutuante (que vem de outra cidade trabalhar aqui).

Volta Redonda também apresenta bons índices de vacinação na cobertura vacinal da segunda dose e dose única da vacina Janssen, com 62,26% na população acima de 18 anos. Só nessa quinta-feira, dia 23, quatro mil segundas doses foram aplicadas. O intervalo da segunda dose das vacinas AstraZeneca (Oxford) e Pfizer/BioNTech foi adiantando para oito semanas por orientação do governo do estado do Rio de Janeiro. A medida é para acelerar a imunização completa da população.

Os índices da cobertura vacinal em Volta Redonda foram enviados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ao Ministério da Saúde.

Repescagem de primeira dose e reforço de segunda e terceiras doses

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no município, após ter superado a idade mínima vacinável, de 12 anos, a secretaria de Saúde segue na modalidade de repescagem para pessoas a partir de 12 anos, que por algum motivo ainda não tenham se vacinado.

A aplicação da primeira dose acontece em todas as 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF) da rede de Atenção Básica, no horário de 08h às 16h. Exceto, as unidades dos bairros: 249, São João, Vila Mury e Volta Grande que funcionam até as 21 horas. E unidades que funcionam até as 18 horas: Santo Agostinho, Santa Cruz, Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes e São Geraldo.

Também segue normalmente na cidade a aplicação das segundas doses da vacina CoronaVac e o reforço da terceira dose para idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos graves. É necessário apresentar o cartão de vacinação Covid que comprove a aplicação das outras vacinas nesses casos.