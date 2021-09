Botafogo Presente prende homem que furtava bicicletas na região

Agentes da Operação Botafogo Presente prenderam, nesta sexta-feira (24/09), um suspeito que vinha furtando bicicletas na região. Durante patrulhamento na Praça Joia Valansi, esquina da Rua Professor Alfredo Gomes, os policiais observaram um homem com as mesmas características de uma pessoa que no dia 04/09 foi flagrada por câmeras de segurança furtando uma bicicleta com um alicate.

Os agentes ao realizarem hoje a abordagem ao suspeito encontraram um alicate grande em sua mochila. Os policiais então fizeram contato com uma vítima anterior de um furto de bicicleta que reconheceu a pessoa como sendo autora do roubo da sua bike. Ele foi levado para à 10ªDP onde foi constatado que ele tem outras passagens por roubo e identidade falsa. O alicate foi apreendido. O criminoso já havia sido abordado no mês passado pela equipe da Operação com um alicate, que ficou apreendido na delegacia.