Acidente entre três veículos deixa seis feridos em Barra Mansa

Um acidente ocorrido na tarde deste sábado, envolvendo uma Kombi e dois carros deixou seis pessoas feridas na Rua José Alves Caldeira, no bairro Abelhas, em Barra Mansa. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa Casa de Misericórdia. Segundo informações do condutor de um dos veículos, a suspensão quebrou e o carro parou no meio da pista e foi atingindo por outro.

A informação é de que três pessoas tiveram ferimentos leves e duas moderadas. A outro vítima se recusou ao atendimento médico. O trânsito ficou totalmente interditado. A Guarda Municipal esteve no local e orientou o trânsito que foi normalizando aos poucos.

Fotos: Redes sociais