Paraquedista morre durante manobra de salto em Resende

O paraquedista, Izaides Salim Junior, de 54 anos, morreu ao tentar realizar uma manobra durante um salto na tarde deste sábado, no campo de aviação do Aeroclube, no bairro Itapuca, em Resende.

Bombeiros do Corpo de Bombeiros da cidade foram acionados, mas quando chegaram à vítima já tinha ido a óbito.

AEROCLUBE EMITE NOTA

A direção do Aeroclube informou que o paraquedista era experiente e que ele tentava realizar uma manobra “de curva brusca a baixa altura” quando colidiu com o solo.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito será instaurado na delegacia de Resende para investigar o caso.