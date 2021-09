Policiais militares estavam em patrulhamento nas tarde de quinta-feira, por volta das 17 horas, quando avistaram um suspeito na localidade conhecida com Casinhas do Bracuhy, no bairro Bacuhy, em Angra dos Reis.

Durante abordagem os agentes apreenderam 71 tiras de maconha com o suspeito. O suspeito e as drogas foram levados para a 166ª Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis.