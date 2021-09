Policiais militares estavam em patrulhamento na sexta-feira, quando abordaram um suspeito na Rua Vereador Sebastião de Carvalho, no bairro Areal, em Barra do Piraí. Durante a abordagem os policiais apreenderam 12 pinos de cocaína. Após franquear a entrada dos agentes no prédio onde reside, foi feito uma busca minuciosa onde foi encontrado atrás da janela do seu quarto uma grande quantidade de drogas.

Foram apreendidos 4,4 quilos de maconha e 6,9 quilos de cocaína, numa ação iniciada na tarde da sexta-feira (24) e encerrada somente no início da manhã deste sábado. A apreensão causou um prejuízo de R$ 162,1 mil ao tráfico, pelos preços constantes nas unidades de maconha e cocaína que foram apreendidas.

Ao todo, foram 4.697 embalagens de maconha e 5.821 de cocaína. Os agentes apreenderam também duas pistolas calibre 9mm, quatro carregadores, 46 munições calibre .40 e três calibre 38. Um suspeito foi preso e teve o celular também apreendido. O suspeito ficou preso por tráfico e posse ilegal de arma.