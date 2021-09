Policiais militares receberam informações na tarde deste sábado, por volta das 16 horas, sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticado por suspeitos na Rua José Inácio (escadão de acesso as vielas e área de mata, Grota do Xuxu) no bairro Roselândia, em Barra Mansa.

Os agentes também tiveram informações de que um suspeito que está preso, conhecido como Xuxu, estaria comandando o tráfico de drogas na localidade. A informação também dava conta de que os suspeitos estariam coagindo os moradores exibindo as armas pelas ruas do bairro.

Os policiais foram até o local, pela parte de cima e baixo do escadão e conseguiram observar seis suspeitos fortemente armados com pistolas e armas longas. Os suspeitos perceberam a chegada dos policiais e correram para uma área de mata atirando contra os agentes.

Houve o revide e três suspeitos foram detidos com vasto material. Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 32 munições do mesmo calibre, 17 munições calibre 12, três munições calibre 9mm deflagradas e uma calibre 12 também deflagrada. Também foram apreendidos 45 pinos de cocaína, 22 pedaços de maconha, um vidro de lança-perfume, um rádio de comunicação, um par de luvas, uma mochila e R$ 170 em espécie.

Os três foram encaminhados a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. O material encaminhado para o ICCE para laudo prévio. O adolescente, segundo a PM, tem 17 anos, enquanto os outros dois suspeitos têm 21 e 19 anos.