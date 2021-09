Policiais militares apreendem arma e drogas no bairro Retiro

Policiais militares apreenderam arma e drogas no fim da tarde de sexta-feira (24), em Volta Redonda. O material foi encontrado enterrado em um buraco nas proximidades do Escadão 31 de Março, no bairro Retiro.

Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos 99 pinos de cocaína, nove pedras de crack, quatro sacolés de maconha, um revólver calibre 38 com seis munições intactas e um rádio transmissor.

Ainda de acordo com a PM, os agentes chegaram até o material por meio de informações de que traficantes vendiam drogas e ostentavam armas no local. Ao perceberem a presença das guarnições, os suspeitos fugiram pulando o muro de uma casa, não sendo mais encontrados.

Os policiais informaram que o morador permitiu a entrada dos agentes na residência, informando ainda que a sua casa é a principal rota de fuga de criminosos. Após consulta no sistema, foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto contra o morador. Porém, na delegacia, foi descoberto que ele já havia cumprido o mandado.