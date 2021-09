Objetivo é ajudar moradores a melhorar qualidade de vida e aumentar as chances de empregabilidade

Com o objetivo de expandir os serviços oferecidos nos Centro de Referência em Assistência Social (Cras), a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) vem buscando alternativas e fechando parcerias para que Volta Redonda volte a ser referência na Assistência Social. O secretário Municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, explicou que vem dialogando com as instituições de ensino na cidade para que possa ampliar ainda mais o atendimento à população, melhorando a qualidade de vida e também aumentando as chances de empregabilidade dos moradores de Volta Redonda.

“Essa semana fechamos mais uma parceria. Dessa vez foi com o Colégio Batista Americano, que é uma instituição de ensino tradicional na cidade. Com essa parceria vamos levar mais cursos de qualidade para os usuários dos Cras, melhorando ainda mais o atendimento à população. Essa é mais uma chance das pessoas que procuram os Cras de se capacitarem, inclusive para entrarem no mercado de trabalho”, comemorou Munir.

A diretora do Colégio Batista Americano, Roberta Barros, ressaltou que a parceira surge com objetivo de ajudar as pessoas a melhorar sua qualidade de vida e aumentar as chances de empregabilidade.

“Fazemos isso há 70 anos e agora estamos tendo o privilégio de ampliar nosso atendimento em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda. Os cursos que vamos oferecer vão trazer uma perspectiva para a vida profissional dos alunos, não só de qualificação técnica, mas também de qualificação emocional”, explicou a diretora.

As inscrições já estão abertas e os interessados devem procurar os Cras em que os cursos estão sendo ofertados, portando documento de identidade e comprovante de residência. As aulas terão inicio no dia 4 de outubro.

Confira os cursos e locais na lista abaixo:

– Fotos para redes: Desenvolver autonomia ao administrar fotos nas redes sociais, registrando, manipulando e organizando fotografias produzidas pelos smartphones.

Público-alvo: a partir de 15 anos.

4ª feira – CRAS Jd. Belmonte –30 vagas (manhã)

4ª feira – CRAS Siderlândia –30 vagas (tarde)

5ª feira – CRAS Retiro –30 vagas cada (manhã)

5ª feira – CRAS Açude – 30 vagas cada (tarde)

– Marketing digital: Apresentar os principais benefícios e características do Marketing Digital que podem contribuir para o crescimento do seu negócio ou de sua carreira. Com as técnicas de monitoramento de resultados das ações métricas, será capaz de analisar as reais mudanças a serem implementadas para atingir efetivamente o seu público de interesse.

Público-alvo: a partir de 16 anos.

3ª feira – CRAS Rústico – 30 vagas (manhã)

5ª feira – CRAS Volta Grande – 30 vagas (manhã)

– Desenvolvimento pessoal: Com objetivo de que o aluno amplie sua consciência sobre si mesmo e enfrente, com melhores recursos, processos seletivos, entrevistas admissionais, apresentações públicas de trabalho, potencializando as habilidades sociais e o desempenho profissional.

Público-alvo: a partir de 16 anos.

4ª feira – CRAS Vila Americana – 30 vagas (manhã)

– Musicalização Básica: Destinado às pessoas que procuram o canto, sopro, cordas ou percussão.

Público-alvo: a partir de 4 anos.

3ª feira – CRAS Água Limpa – 30 vagas (manhã)

5ª feira – CRAS Belo Horizonte – 30 vagas cada (1 pela manhã e 1 a tarde)

– Organização de Eventos: Desenvolver habilidades que possibilite ao aluno trabalhar nas mais diversas áreas de competência do setor de eventos. Assim como a utilizar o trabalho em equipe para o sucesso dos eventos, elaborar projetos de eventos e identificar e organizar os mais diversos protocolos.

Público-alvo: a partir de 16 anos

4ª feira – CRAS Voldac – 30 vagas (tarde)

5ª feira – CRAS Retiro – 30 vagas (tarde)

– Cultivo de Plantas Medicinais, aromáticas e Condimentares: Ampliar os conhecimentos sobre plantas medicinais, aromáticas e condimentares promovendo um resgate cultural associado ao conhecimento científico, e alertando para os cuidados e perigos do uso de plantas medicinais cuja eficácia e segurança não tenham comprovação científica podendo ocasionar reações adversas e agravos à saúde.

Público-alvo: a partir de 18 anos

4ª feira – CRAS Jardim Belmonte – 30 vagas (tarde)

5ª feira – CRAS Candelária – 30 vagas (tarde)