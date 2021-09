Bandidos esfaqueiam moradora durante assalto a casa no Laranjal, em VR

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) encontrou neste domingo (26) o veículo Ford Fiesta placa LRL 9024, fruto de crime e abandonado na Rodovia do Contorno. O carro foi roubado durante um assalto ocorrido na manhã deste domingo (26), por volta de 5h30 minutos, em uma casa no bairro Laranjal, onde houve esfaqueamento da moradora e agressão a seu marido. Além das agressões, os bandidos roubaram a casa e levaram todo o roubo, televisores e notebooks, roupas e objetos pessoais, dentro do carro,.

O acionamento à Guarda Municipal, segundo o comandante da GM, João Batista dos Reis, foi feito pelo presidente da associação de moradores do bairro, diretamente, a ele. “Ele nos ligou dizendo que uma das casas havia sido invadida por assaltantes. Mandamos uma viatura para o local, e naquele momento, a mulher já havia sido levada para a Unimed. O senhor idoso, nós levamos para o Cais Aterrado para atendimento. E dali ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência”, relatou o comandante.

Ainda segundo Batista, após o registro, os agentes anotaram a placa do carro para tentar localizar o veículo e os possíveis assaltantes. “Um dos nossos guardas de folga passou pela Rodovia do Contorno e localizou o carro abandonado. Preservamos o local, e entramos em contato com a perícia, que logo foi feita no veículo na própria rodovia. Em seguida, levamos o carro no guincho da GM para a Delegacia para a devolução ao proprietário”, explicou Batista.