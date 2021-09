Barra Mansa dá continuidade a vacinação contra a raiva neste domingo

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, através da Vigilância em Saúde, deu continuidade no sábado, entre 8 e 16 horas, à campanha de vacinação antirrábica 2021. Dessa vez, a programação foi concentrada na Região Leste e realizada em 15 unidades de saúde, três escolas e 12 unidades móveis. A ação prossegue neste domingo (26).

A imunização é direcionada para cães e gatos a partir de quatro meses de idade saudáveis e que já tenham expirado o ciclo de 12 meses da última vacinação. Para receber a dose do imunizante, o animal deve ser conduzido com coleira por um adulto até a unidade de vacinação. Caso o pet tenha cartão de vacinação, é importante a sua apresentação para a atualização dos dados. Em função da pandemia da Covid-19, o condutor do animal deve fazer uso da máscara de proteção facial e manter o distanciamento social.

Caso não tenha conseguido comparecer à vacinação no fim de semana, o responsável pode levar o animal de segunda à sexta na Clínica Veterinária Municipal, situada na Rua Adolpho Klotz, anexa ao Centro de Lazer do bairro Santa Rosa.

De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde, Antônio Marcos Rodrigues, a estimativa é que sejam vacinados cerca de 7 mil pets neste fim de semana. “Na última ação conseguimos atender mais de 8 mil animais e estamos confiantes de que nesta o número seja tão alto quanto. A eficácia da vacina tem possibilitado o controle da doença que não é notificada em Barra Mansa há várias décadas”, destacou.

O coordenador ainda informou sobre atender outros pontos da cidade. “Nos próximos dias iremos liberar a programação da vacinação que será feita nas áreas rurais e nos distritos do município. Com isso, conseguiremos cumprir nossa meta que é atender grande parte dos animais”.