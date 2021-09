Um homem identificado como Julio César Corrêa Chaves, de 28 anos, foi assassinado na tarde deste domingo (26), dentro de um Chevrolet Corsa cinza, placas KOZ-2617, na Avenida Santa Edwiges, na Vila Rica do Jardim Tiradentes, em Volta Redonda.

O veículo foi atingido por diversos tiros. Segundo as primeiras informações, Julio tinha sete anotações criminais por tráfico de drogas. No momento desta publicação as circunstâncias do crime estavam sendo apuradas e a perícia era aguardada.