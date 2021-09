Homem é assassinado dentro de kombi em Volta Redonda

Um homem identificado como Ademar de Souza, de 48 anos, foi assassinado a tiros no fim da noite de sábado (25), em Volta Redonda. Ele estava dentro da kombi KOK-3504 quando foi atingido por ao menos cinco disparos na Via B-1, no bairro São Sebastião.

Os policiais só foram acionados na manhã deste domingo (26) para o local do homicídio. Segundo a PM, outro homem, de 48 anos, estava com Ademar na kombi e foi atingido de raspão na perna esquerda. Ele contou que uma moto com dois criminosos de capacetes parou ao lado do veículo e atirou. Ele recusou a ser levado ao hospital.

Os policiais preservaram a cena do crime e acionaram a perícia, que recolheu uma cápsula de calibre não especificada. O assassinato foi registrado na delegacia. Foi o segundo em menos de 24 horas. Na tarde deste domingo (26), um jovem foi assassinado a tiros no bairro Vila Rica Tiradentes.