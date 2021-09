Policiais militares apreenderam neste domingo, em uma área de mata, várias drogas em uma área de mata na Estrada Cabeceira do Brandão, no Condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Roma II, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos 1.050 pinos de cocaína, 180 pinos maiores da mesma droga (tamborzão) e 355 pedaços de maconha. Ninguém foi preso. O material foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado. Foto: PM/Divulgação