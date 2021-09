A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, inaugurou no fim da tarde desta quinta-feira, 23, a nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Mangueira, na Região Leste. A Unidade Básica de Saúde Braulino de Brito foi totalmente reconstruída, climatizada e dotada de novas salas.

A UBS conta com salas de vacinação, curativo, reunião e esterilização; um departamento de materiais de limpeza, cinco banheiros, além de consultórios amplos para atendimento médico, ginecológico, odontológico e consultas realizadas pela equipe do Nasf (Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica), como assistente social, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

Segundo o prefeito Rodrigo Drable, a cidade está avançando cada vez mais na área da saúde. “Fico muito feliz por entregar um equipamento nobre como esse posto de saúde, pois antes, ele era uma vergonha e infelizmente, essa é a realidade de muitos lugares. Nós decidimos que as unidades de saúde de Barra Mansa, tem que ter cara de clínica particular, ter uma boa infraestrutura, porque bons profissionais nós temos. A equipe de saúde da cidade hoje em dia está completa, nossa rede está abastecida e nós estamos conseguindo transformar quase todas as unidades e se Deus quiser, chegaremos a todas, porque temos vontade aliada ao esforço. A cidade não avança se não fizermos a nossa parte. Ainda tem muita coisa boa para acontecer”, declarou.

O secretário de Saúde Sérgio Gomes falou com orgulho sobre os trabalhos realizados. “Nós estamos crescendo e produzindo cada vez mais. Não é fácil, mas nós estamos com força de vontade. Isso tudo é resultado de muito trabalho e confiança na equipe da saúde. O nosso compromisso na região está sendo cumprido e a saúde continua crescendo”, afirmou.

De acordo com o presidente da Associação de Moradores do bairro Mangueira, David Pereira Neto, esse posto de saúde é um projeto que foi iniciado há muitos anos. “Hoje nós estamos tendo a felicidade de receber esse presente vindo das mãos do prefeito Rodrigo Drable, uma pessoa que assumiu diversos compromissos e fez muitas melhorias, principalmente aqui no bairro Mangueira. Nós estamos recebendo hoje um equipamento que vai mudar muito a nossa vida, vai melhorar a vida de todo mundo. Tenho certeza que todos se sentirão seguros e acolhidos nesta unidade”, concluiu.

Também participaram da inauguração a vice-prefeita Fátima Lima, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, secretários, vereadores e lideranças. Fotos: Chico de Assis