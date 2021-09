A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulga a programação de vacinação para esta segunda-feira, dia 27. A vacinação ocorrerá nas 46 unidades de saúde do município e em algumas unidades haverá esquema de horário especial. Durante todo o dia, haverá repescagem da primeira dose para pessoas a partir de 12 anos e aplicação da segunda dose da vacina Astrazeneca para pessoas imunizadas com a primeira dose até 01 de agosto.

A SMS informa que caso acabe as remessas de AstraZeneca, a pessoa apta a receber vacina neste dia poderá optar pela intercambialidade de vacinas e receber a segunda dose da vacina da Pfizer.

A segunda dose da vacina Pfizer será aplicada em pessoas que receberam a primeira dose até 01 de agosto. Já a segunda dose da vacina Coronavac será aplicada em pessoas que receberam a primeira dose até 06 de setembro.

Terceira dose das vacinas

A terceira dose das vacinas terá o seguinte público alvo: pessoas com 80 anos ou mais que tomaram as duas doses até 30 de maio, pessoas com 70 e 79 anos que tomaram as duas doses até 06 de abril e imunossuprimidos graves que tomaram as duas doses até 30 de agosto.

Esquema de funcionamento especial das unidades de saúde

As unidades que funcionarão em esquema especial são as seguintes: as dos bairros São João, 249, Vila Mury e Volta Grande estarão abertas até as 21 horas. Já as unidades dos bairros Siderlândia,Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Santo Agostinho e Santa Cruz funcionarão até ás 18 horas.