Três da mesma família morrem afogados em praia de Cabo Frio

Três pessoas da mesma família morreram afogadas na manhã de sábado (25) na Praia das Conchas, em Cabo Frio, Região dos Lagos. As informações são do jornal O Dia.

As vítimas, identificadas como Jorge Felipe, de 58 anos, Luciano Siqueira, de 35, e Leandro Ferreira, de 28, seriam pai, filho e sobrinho. Os bombeiros foram acionados às 10h11min para resgatá-los, porém, morreram a caminho do Hospital Central com paradas cardiorrespiratórias ao serem retirados do mar.

Eles eram moradores do Bom Retiro, próximo ao município de Friburgo, Região Serrana do Rio. Ainda de acordo com os bombeiros, o local não costuma ter fortes correntezas para arrastar banhistas para o fundo, mas nos últimos dias o mar estava bastante revolto.

Banhistas publicaram em redes sociais que estavam no local informaram que o mar estava bastante agitado e mesmo com os avisos do Corpo de Bombeiros, alguns se arriscavam no mar.

Foto: Redes sociais