Voltaço vence, mas não se classifica na Série C

O Volta Redonda encerrou neste sábado (25) sua participação no Campeonato Brasileiro da Série C de 2021. Jogando no Estádio Raulino de Oliveira, o time derrotou o Tombense-MG por 2 a 1, mas o resultado não foi suficiente para levar a equipe à segunda fase da competição. O time mineiro, por sua vez, garantiu sua vaga, ao lado de Paysandu (PA), Botafogo (PB) e Manaus (AM).

A campanha do Tricolor de Aço ficou abaixo da esperada, sobretudo pelo inicio promissor. Porém, resultados desastrosos ao longo da disputa fizeram o time chegar à última rodada da fase de classificação dependendo da combinação de resultados. O time terminou em quinto lugar.

O JOGO – Na partida deste sábado, o primeiro tempo foi bastante disputado. O Tombense não precisou de mais de 15 minutos para abrir o placar. Aos 11, a bola foi cruzada na área, o goleiro Vinícius Dias tirou de soco, mas a bola sobrou para Jefferson Renan, que achou Jean Lucas pronto para a conclusão.

Quatro minutos depois, o time mineiro por pouco não fez o segundo. Jefferson Renan chutou com perigo, assustando Vinícius.

O gol de empate do Tricolor de Aço saiu aos 18. Após um bate-rebate na área, Michael Paulista marcou.

A igualdade no placar animou o time comandado por Neto Colucci, que, aos 25, virou o marcador. De cabeça, Heitor finalizou com sucesso o escanteio cobrado por Michael Paulista e fez 2 a 1.

No segundo tempo, disputado sob a chuva que começou no final da primeira etapa, o ritmo de jogo caiu. O Tombense, já classificado, não forçou o ataque, enquanto o Voltaço procurou administrar o resultado, mesmo o adversário ficando com um adversário a menos a partir dos 31 minutos, quando teve o zagueiro Moisés expulso por puxar Caio Vitor no momento em que tentava uma finalização de fora da área. (Foto: Caique Coufal)